Директору Миколаївського центру зайнятості обрали запобіжний захід

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрювана за попередньою змовою з групою осіб вимагала та отримала від співробітника одного з районних центрів зайнятості неправомірну вигоду у сумі 1268 грн за невжиття заходів дисциплінарного впливу, нарахування щомісячної премії, надбавки за інтенсивність праці та не створення штучних перешкод в професійній діяльності. Зазначені протиправні дії, відповідно до клопотання носили систематичний характер.

В ході засідання підозрювана винною себе визнавала частково, зокрема заперечувала вчинення протиправних дії за попередньою змовою групою осіб.

Також вона пояснила, що зазначені кошти призначались для господарських потреб, які не передбачені бюджетом, зокрема виготовлення нових вивісок для будівлі районного центру зайнятості

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя ухвалила обрати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем її проживання у період 19:00 год по 07:00 год, з покладенням на неї низки обов’язків.

Раніше УНН повідомляв, що у Миколаївській області СБУ викрила на хабарах керівника одного з міських центрів зайнятості.