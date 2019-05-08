Директору Николаевского центра занятости избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения директору Николаевского центра занятости, которую подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
Согласно материалам ходатайства, подозреваемая по предварительному сговору с группой лиц требовала и получила от сотрудника одного из районных центров занятости неправомерную выгоду в сумме 1268 грн за непринятие мер дисциплинарного воздействия, начисления ежемесячной премии, надбавки за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности. Указанные противоправные действия, в соответствии с ходатайством, носили систематический характер.
В ходе заседания подозреваемая виновной себя признавала частично, в частности отрицала совершение противоправных действия по предварительному сговору группой лиц.
Также она пояснила, что указанные средства предназначались для хозяйственных нужд, которые не предусмотрены бюджетом, в частности изготовление новых вывесок для здания районного центра занятости
Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайство, судья приняла решение избрать подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста по месту ее проживания в период 19:00 ч по 7:00 ч, с возложением на нее ряда обязанностей.
Ранее УНН сообщал, что в Николаевской области СБУ разоблачила на взятках руководителя одного из городских центров занятости.