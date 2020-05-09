Директору будинку для літніх людей під Києвом, де від COVID-19 померли пенсіонери, оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинили загибель людей, жінці загрожує покарання до восьми років. Про це повідомляє УНН з посиланням поліцію Київської області.
До поліції Київщини надійшло повідомлення від лікаря Броварської районної лікарні про те, що до них доправлено пенсіонера з підозрою на інфекційне захворювання із села Зазим'я.
Щоби перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули працівники Броварського відділу поліції.
Встановлено, що будинок для літніх людей функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Його директор, фізична особа-підприємець, з початку карантинних заходів щодо нерозповсюдження поширення коронавірусу не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду та не вжила заходів до ізоляції хворих.
Слідчі поліції провели комплекс заходів і встановили, що мешканці цього пансіонату, незважаючи на карантинні заходи, вільно пересуватися територією села без засобів індивідуального захисту (масок).
Також встановлено, що до них безперешкодно приїздили родичі, відвідувачі, один із яких і став джерелом коронавірусної інфекції. У результаті таких карантинних порушень захворіли на COVID-19 більше десяти пенсіонерів, троє з яких померли.
Працівники Броварського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили про підозру директорці будинку для літніх людей у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Київщині гуртожиток закрили на карантин через спалах коронавірусу.