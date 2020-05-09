Директору дома престарелых под Киевом, где от COVID-19 умерли пенсионеры, объявили о подозрении

В полицию Киевской области поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионера с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье.

Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники Броварского отдела полиции.

Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечило надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер к изоляции больных.

Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок).

Также установлено, что в них беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

Работники Броварского отдела полиции по процессуального руководства местной прокуратуры сообщили о подозрении директору дома престарелых в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.