Директора митно-брокерської структури затримали за вимагання "відкатів" для посадовців митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині затримали директора митно-брокерського підприємства, який вимагав гроші з комерсантів в інтересах посадовців місцевої митниці. Про це повідомляє УНН з посиланням пресцентр СБУ.
"Співробітники митниці організували протиправний механізм вимагання грошей з імпортерів продуктів харчування. Через директора митно-брокерської структури вони "запросили" з комерсанта 4,2 тисячі доларів за нездійснення штучних перешкод у розмитненні товару", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці затримали посередника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання на митному посту частини неправомірної вигоди у розмірі понад тисячу американських доларів.
Тривають обшуки у службових кабінетах митниці та за місцем проживання фігурантів справи. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, начальника відділення поліції в Одеській області затримали за систематичне вимагання коштів від підлеглих.