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Директора таможенно-брокерской структуры задержали за вымогательство "откатов" для должностных лиц таможни

Киев • УНН

 • 11056 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Днепропетровской области задержали директора таможенно-брокерского предприятия, который требовал деньги с коммерсантов в интересах должностных лиц местной таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр СБУ.

Директора таможенно-брокерской структуры задержали за вымогательство "откатов" для должностных лиц таможни

"Сотрудники таможни организовали противоправный механизм вымогания денег с импортеров продуктов питания. Через директора таможенно-брокерской структуры они "запросили" с коммерсанта 4,2 тысячи долларов за неосуществление искусственных препятствий в растаможивании товара", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали посредника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении на таможенном посту части неправомерной выгоды в размере более тысячи американских долларов.

Продолжаются обыски в служебных кабинетах таможни и по месту жительства фигурантов дела. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, начальника отделения полиции в Одесской области задержали за систематическое вымогательство средств от подчиненных.

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