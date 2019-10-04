Директора таможенно-брокерской структуры задержали за вымогательство "откатов" для должностных лиц таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Днепропетровской области задержали директора таможенно-брокерского предприятия, который требовал деньги с коммерсантов в интересах должностных лиц местной таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр СБУ.
"Сотрудники таможни организовали противоправный механизм вымогания денег с импортеров продуктов питания. Через директора таможенно-брокерской структуры они "запросили" с коммерсанта 4,2 тысячи долларов за неосуществление искусственных препятствий в растаможивании товара", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали посредника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении на таможенном посту части неправомерной выгоды в размере более тысячи американских долларов.
Продолжаются обыски в служебных кабинетах таможни и по месту жительства фигурантов дела. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, начальника отделения полиции в Одесской области задержали за систематическое вымогательство средств от подчиненных.