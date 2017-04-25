Директора київського вишу спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директора одного з вишів у столиці затримали під час отримання хабаря у 5 тис. долл. США за зарахування особи до навчального закладу на посаду наукового кореспондента лабораторії, сприяння в отриманні наукового ступеню "магістр" та подальше написання дисертації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Правоохоронці з’ясували, що директор вищого навчального закладу столиці вимагає від громадянина 5 тис. долл. США. За даним фактом Київською місцевою прокуратурою №1 було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
"Під час проведення оперативних заходів працівники управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції встановили, що професор вимагав кошти за зарахування особи до навчального закладу на посаду наукового кореспондента лабораторії, сприяння в отриманні наукового ступеню «магістр» та подальше написання дисертації", - йдеться у повідомленні.
Під час одержання неправомірної вигоди директора одного зі столичних інститутів затримали у службовому кабінеті. Правоохоронці вилучили 5 тис. долл США.
Професору-хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 25 квітня, полковників прикордонної служби та Генерального штабу судитимуть за хабарництво.