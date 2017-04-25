Директора киевского вуза поймали на взятке

Правоохранители выяснили, что директор высшего учебного заведения столицы требует от гражданина 5 тыс. долл. США. По данному факту Киевской местной прокуратурой №1 было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

"Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции установили, что профессор требовал деньги за зачисление лица в учебное заведение на должность научного корреспондента лаборатории, содействие в получении научной степени "магистр" и дальнейшее написание диссертации", - говорится в сообщении.

При получении неправомерной выгоды директора одного из столичных институтов задержали в служебном кабинете. Правоохранители изъяли 5 тыс. долл США.

Профессору-взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 25 апреля, полковников пограничной службы и Генерального штаба будут судить за взяточничество.