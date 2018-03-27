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Директора "Електронмашу" звільнили за привласнення держмайна на 60 млн гривень

Директора "Електронмашу" звільнили за привласнення держмайна на 60 млн гривень

Київ • УНН

 • 22270 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Мінекономрозвитку звільнило директора ДП “Електронмаш” через незаконне привласнення майна та інші зловживання, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“Міністерство економічного розвитку і торгівлі 26 березня 2018 року звільнило директора державного підприємства „Електронмаш“ Віктора Мову з займаної посади у зв’язку зі зловживаннями владою і службовим становищем”, — йдеться у повідомленні.

Інформацію про зловживання та порушення МЕРТ отримало від Служби безпеки.

Так, зокрема, за даними СБУ, під час перебування на посаді Віктор Мова разом з іншими посадовими особами підприємства з 2000 року незаконно привласнили державне майно на понад 60 млн гривень, а також незаконно приватизували виробничі приміщення загальною площею понад 88 384,4 м кв., оздоровчий табір та інші активи на користь підприємства, засновником якого є родич Віктора Мови.

Крім того, керівництво “Електронмашу” регулярно проводило закупівлі товарів та послуг з порушеннями, часто за завищеними цінами в одних і тих самих приватних структур, пов’язаних з Віктором Мовою.

Серед зловживань, виявлених у період діяльності Віктора Мови, є також придбання протягом 2015-2016 року різних товарів на суму 31 239 млн грн за кошти підприємства для власних потреб, незаконна розтрата коштів “Електронмашу” через передачу електромереж підприємства у користування приватним комерційним структурам без подальшої оплати за неї, недотримання вимоги щодо публічності звіту держпідприємства про свою діяльність тощо.

Починаючи з 2016 року Мінекономрозвитку неодноразово зверталося до керівництва “Електронмашу” та Віктора Мови з вимогою надати пояснення по низці сумнівних операцій, а також припинити порушення та сприяти проведенню аудиту на підприємстві з метою визначення фактичної вартості земельної ділянки, нерухомості підприємства та незалежної оцінки діяльності підприємства.

Вимоги та вказівки так і не були виконані, з огляду на що Мінекономрозвитку ухвалило рішення про відсторонення та звільнення Віктора Мови.

З 26 березня на підприємстві призначено тимчасового виконувача обов’язків директора, якому доручено зібрати детальну інформацію про діяльність “Електронмашу” за період з 2000 року та передати її до Мінекономрозвитку та правоохоронних органів для належної правової оцінки та вжиття заходів реагування.

Також найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс на зайняття посади керівника ДП “Електронмаш”.

Нагадаємо, генеральний директор ДК “Укроборонпром” Павло Букін звільнив директора ДП “Харківський завод транспортного устаткування” Федора Петрова за недотримання умов контракту.

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