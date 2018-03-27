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Директора "Электронмаша" уволили за присвоение госимущества на 60 млн гривен

Директора "Электронмаша" уволили за присвоение госимущества на 60 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 22266 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Минэкономразвития уволило директора ГП “Электронмаш” из-за незаконного присвоения имущества и других злоупотреблений, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

“Министерство экономического развития и торговли 26 марта 2018 года уволило директора государственного предприятия ”Электронмаш“ Виктора Мову с занимаемой должности в связи с злоупотреблениями властью и служебным положением”, — говорится в сообщении.

Информацию о злоупотреблениях и нарушениях МЭРТ получило от Службы безопасности.

Так, в частности, по данным СБУ, во время пребывания в должности Виктор Мова вместе с другими должностными лицами предприятия с 2000 года незаконно присвоили государственное имущество на более 60 млн гривен, а также незаконно приватизировали производственные помещения общей площадью более 88 384,4 м кв., оздоровительный лагерь и другие активы в пользу предприятия, учредителем которого является родственник Виктора Мовы.

Кроме того, руководство “Электронмаш” регулярно проводило закупки товаров и услуг с нарушениями, часто по завышенным ценам у одних и тех же частных структур, связанных с Виктором Мовой.

Среди злоупотреблений, обнаруженных в период деятельности Виктора Мовы также приобретение в течение 2015-2016 года различных товаров на сумму 31 239 млн грн за счет предприятия для собственных нужд, незаконная растрата средств “Электронмаш” путем передачи электросетей предприятия в пользование частным коммерческим структурам без дальнейшей оплаты за нее, несоблюдение требования о публичности отчета госпредприятия о своей деятельности и тому подобное.

Начиная с 2016 года Минэкономразвития неоднократно обращалось к руководству “Электронмаш” и Виктору Мове с требованием предоставить объяснения по ряду сомнительных операций, а также прекратить нарушения и способствовать проведению аудита на предприятии с целью определения фактической стоимости земельного участка, недвижимости предприятия и независимой оценки деятельности предприятия.

Требования и указания так и не были выполнены, учитывая это Минэкономразвития приняло решение об отстранении и увольнении Виктора Мовы.

С 26 марта на предприятии назначен временный исполняющий обязанности директора, которому поручено собрать подробную информацию о деятельности “Электронмаш” за период с 2000 года и передать ее в Минэкономразвития и правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки и принятия мер реагирования.

Также в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на вакантную должность руководителя ГП “Электронмаш”.

Напомним, генеральный директор ГК “Укроборонпром” Павел Букин уволил директора ГП “Харьковский завод транспортного оборудования” Федора Петрова за несоблюдение условий контракта.

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