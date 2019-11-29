Директора ДСП "Укртелефільм" оштрафували за незаконний вилов раків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Директора державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" у місті Київ оштрафували за незаконний вилов раків на Чернігівщині. Про це йдеться у постанові Козелецького районного суду Чернігівської області, передає УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
"Визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 85 ч. 4 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок на користь держави, без конфіскації водолазного спорядження (костюм водолазний, ласти, маска, дихальна трубка, груз пояс, натільній рюкзак для раків) та раків живих загальною вагою 2.1 кг, в кількості 30 шт", - йдеться у повідомленні.
Окрім штрафу, порушник має сплатити 1351 грн завданих природі збитків та 384 грн судового збору.
Як йдеться у постанові, раків директор Укртелефільму ловив у водосховищі біля села Лошакова Гута Козелецького району. Він робив це шляхом підводного полювання уночі й без відповідного дозволу.
Так, він спіймав 53 раки (3,7 кг), що на 23 більше, ніж дозволено добовою нормою. Тож на чоловіка склали протокол і конфіскувала 23 раки.
Зазначається, що правопорушник на судове засідання не з'явився.
Як раніше писав УНН, на Миколаївщині чоловік пішов ловити раків і втопився.