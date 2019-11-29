Директора ГСП "Укртелефильм" оштрафовали за незаконный вылов раков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Директора государственного специализированного предприятия "Укртелефильм" в городе Киев оштрафовали за незаконный вылов раков в Черниговской области. Об этом говорится в постановлении Козелецкого районного суда Черниговской области, передает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
"Признать виновным в совершении административного правонарушения по ст. 85 ч. 4 КоАП и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 340 (сто семьдесят) грн 00 копеек в пользу государства, без конфискации водолазного снаряжения (костюм водолазный, ласты, маска, дыхательная трубка, груз пояс, нательной рюкзак для раков) и раков живых общим весом 2,1 кг, в количестве 30 шт", - говорится в сообщении.
Кроме штрафа, нарушитель должен заплатить 1351 грн причиненных природе убытков и 384 грн судебного сбора.
Как говорится в постановлении, раков директор Укртелефильма ловил в водохранилище возле села Лошакова Гута Козелецкого района. Он делал это путем подводной охоты ночью без соответствующего разрешения.
Так, он поймал 53 рака (3,7 кг), что на 23 больше, чем разрешено суточной нормой. Поэтому на мужчину составили протокол и конфисковала 23 рака.
Отмечается, что правонарушитель на судебное заседание не явился.
Как ранее писал УНН, в Николаевской области мужчина пошел ловить раков и утонул.