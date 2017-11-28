Директора дитячого табору “Вікторія” відсторонили від посади

“Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки — загибель трьох дітей під час пожежі у таборі (ч. 2 ст. 270 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває”, — йдеться у повідомленні.

Державне обвинувачення вважає, що підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу.

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Оскільки, враховуючи тяжкість наслідків злочину — загибель людей, визначення альтернативи не може бути виправдане станом здоров’я підозрюваного.

Натомість, четверо посадовців Одеської міської ради після проведення двомісячного службового розслідування повернулися до виконання своїй повноважень.

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Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі “Вікторія”, що трапилася 16 вересня, загинуло троє дітей.