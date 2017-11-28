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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 27947 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41520 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Директора детского лагеря "Виктория" отстранили от должности

Директора детского лагеря "Виктория" отстранили от должности

Киев  •  УНН

 • 13835 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении от занимаемой должности директора лагеря “Виктория”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Руководителя детского учреждения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия — гибель трех детей во время пожара в лагере (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, — говорится в сообщении.

Государственное обвинение считает, что подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог.

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Поскольку, учитывая тяжесть последствий преступления — гибель людей, определение альтернативы не может быть оправдано состоянием здоровья подозреваемого.

Зато, четверо должностных лиц Одесского городского совета после проведения двухмесячного служебного расследования вернулись к исполнению своих полномочий.

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Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившейся 16 сентября, погибли трое детей.

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