Директор “Укртрансгазу” прокоментував рішення Уряду про утворення нового оператора ГТС

“Поки що, насправді, все йде добре. І те, що надалі буде відбуватися — буде потім бачити, а поки що, ми утворили фірму (ПАТ “Магістральні газопроводи України”, — ред.). Далі, потрібно прописувати механізм: хто буде начальник, яке майно буде передавати, і це напевно найголовніше, бо там є питання майна, яке необхідне для забезпечення роботи, а воно є різне. Є державне майно, яке не проблема передати. А є майно власне “Укртрансгазу”, яке закуплене за власні прибутки, — але це вже майно акціонерного товариства. Тобто є над чим працювати і це тільки початок, процес поки що “сирий”, — сказав він.

За його словами, заплановано, що передача функцій управлення ГТС від “Нафтогазу” до нового оператора розпочнеться після завершення Стокгольмського арбітражі. І пришвидшити цей процес поки немає можливості.

При цьому, “стокгольмський спір” між “Нафтогазом” і “Газпромом” орієнтовно має завершитися у першій половині 2017 року.

“Терміни по Стокгольму наступні: це перший — другий квартал 2017 року, тому, насправді це не так уже й далеко, тому що там уже слухання пройшли”, — уточнив він.

При цьому, І. Прокопів зазначив, що процес виділення ГТС з управління “Нафтогазу” можна було б пришвидшити, якби пішли шляхом, наприклад, не утворення нового оператора, а передачі управління “Укртрансгазу” до міністерства енергетики.

Нагадаємо, нещодавно, на виконання вимог ЄС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції з управління “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.

Майже одразу ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам Третього енергетичного пакету.

Більше того, за оцінками деяких експертів, “Нафтогаз” всіляко намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”.

Також нагадаємо, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

При цьому за словами експерта Д.Марунича, позиція Уряду щодо реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.

“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.

Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес. Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор", — сказав він.