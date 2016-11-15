Директор “Укртрансгазу” прокоментував рішення Уряду про утворення нового оператора ГТС

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18822 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 36427 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64026 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135187 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198581 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190314 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211160 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196793 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152127 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152930 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122434 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33447 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74148 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52725 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 30643 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477472 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315117 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377542 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489253 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122434 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183065 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125919 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160858 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184050 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Директор “Укртрансгазу” прокоментував рішення Уряду про утворення нового оператора ГТС

Директор “Укртрансгазу” прокоментував рішення Уряду про утворення нового оператора ГТС

Київ • УНН

 • 13038 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В “Укртрансгазі” прокоментували створення КМУ нового оператора ГТС і зазначили, що поки заплановане реформування в частині розділення повноважень “Нафтогазу” йде плановими темпами. Про це УНН розповів президент ПАТ “Укртрансгаз" Ігор Прокопів.

“Поки що, насправді, все йде добре. І те, що надалі буде відбуватися — буде потім бачити, а поки що, ми утворили фірму (ПАТ “Магістральні газопроводи України”, — ред.). Далі, потрібно прописувати механізм: хто буде начальник, яке майно буде передавати, і це напевно найголовніше, бо там є питання майна, яке необхідне для забезпечення роботи, а воно є різне. Є державне майно, яке не проблема передати. А є майно власне “Укртрансгазу”, яке закуплене за власні прибутки, — але це вже майно акціонерного товариства. Тобто є над чим працювати і це тільки початок, процес поки що “сирий”, — сказав він.

За його словами, заплановано, що передача функцій управлення ГТС від “Нафтогазу” до нового оператора розпочнеться після завершення Стокгольмського арбітражі. І пришвидшити цей процес поки немає можливості.

При цьому, “стокгольмський спір” між “Нафтогазом” і “Газпромом” орієнтовно має завершитися у першій половині 2017 року.

“Терміни по Стокгольму наступні: це перший — другий квартал 2017 року, тому, насправді це не так уже й далеко, тому що там уже слухання пройшли”, — уточнив він.

При цьому, І. Прокопів зазначив, що процес виділення ГТС з управління “Нафтогазу” можна було б пришвидшити, якби пішли шляхом, наприклад, не утворення нового оператора, а передачі управління “Укртрансгазу” до міністерства енергетики.

Нагадаємо, нещодавно, на виконання вимог ЄС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції з управління “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.

Майже одразу ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам Третього енергетичного пакету.

Більше того, за оцінками деяких експертів, “Нафтогаз” всіляко намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”.

Також нагадаємо, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

При цьому за словами експерта Д.Марунича, позиція Уряду щодо реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.

“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.

Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес. Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор", — сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59