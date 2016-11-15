Директор "Укртрансгаза" прокомментировал решение правительства о создании нового оператора ГТС

"Пока что на самом деле все идет хорошо. И то, что в дальнейшем будет происходить - будет потом видно, а пока, мы создали фирму (ОАО "Магистральные газопроводы Украины", - ред.). Далее, нужно прописывать механизм: кто будет начальник, какое имущество будет передавать, и это наверняка самое главное, потому что там есть вопросы имущества, необходимого для обеспечения работы, а оно разное. Есть государственное имущество, которое не проблема передать. А есть имущество собственно "Укртрансгаза", которое закуплено за собственные прибыли, - но это уже имущество акционерного общества. То есть, есть над чем работать и это только начало, который процесс пока "сырой", - сказал он.

По его словам, планируется, что передача функций управлення ГТС от "Нафтогаза" к новому оператора начнется после завершения Стокгольмского арбитража. И ускорить этот процесс пока не представляется возможным.

При этом, "стокгольмский спор" между "Нафтогазом" и "Газпромом" ориентировочно должен завершиться в первой половине 2017 года.

"Сроки по Стокгольму следующие: это первый - второй квартал 2017 года, поэтому, на самом деле это не так уж и далеко, потому что там уже слушания прошли", - уточнил он.

При этом, И.Прокопов отметил, что процесс выделения ГТС из управления "Нафтогаза" можно было бы ускорить, если бы пошли, например, не образование нового оператора, а передачи управления "Укртрансгаза" к министерству энергетики.

Напомним, недавно, во исполнение требований ЕС, Министерство экономического развития и торговли Украины забрало у НАК "Нафтогаз" все функции по управлению "Укртрансгазом" и газотранспортной системой, внеся соответствующие изменения в устав компании.

Почти сразу ЕБРР, который кредитует НАК "Нафтогаз", попросил эти перемены отменить, хотя они и соответствовали требованиям Третьего энергетического пакета.

Более того, по оценкам некоторых экспертов, "Нафтогаз" всячески пытается сохранить контроль над компанией. И об этом в частности свидетельствует попытка подчинения "Укртрансгаза" наблюдательному совету "Нафтогаза".

Также напомним, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет.

При этом, по словам эксперта Д.Марунича, позиция правительства по реформированию "Нафтогаза" оказалась сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции.

"Вообще этот процесс реформирования ускорился после скандала, когда по инициативе Кубива передали сначала часть полномочий по управлению "Укртрансгазом" Министерству экономику и торговли.

После этого, по инициативе Гройсмана, Правительство взяло под свое крыло весь это процесс. Конечно, это ускорило и изменило вектор", - сказал он.