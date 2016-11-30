Директор ЦРУ застеріг Д.Трампа щодо обіцянок РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан попередив новообраного президента Дональда Трампа про те, що Росія може не виконувати свої обіцянки, а також попередив про наслідки розірвання ядерної угоди з Іраном, передає УНН з посиланням на USA Today.
"По-перше, розірвання цієї угоди, яка була укладена попередньою адміністрацією було безпрецендентним. Це було б верхом дурості", - сказав Дж.Бреннан.
Він також попередив Д.Трампа остерігатись обіцянок Росії, тому що вона може їх не дотримуватися.
Нагадаємо, у своїх передвиборчих обіцянках Дональд Трамп говорив про наміри розірвати ядерну угоду з Іраном, а також зазначав, що США має покращити відносини з Росією.
Як повідомляв УНН, сенат США схвалить механізм відновлення санкцій проти Ірану.