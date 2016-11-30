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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Директор ЦРУ предостерег Д.Трампа относительно обещаний РФ

Киев • УНН

 • 9614 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан предупредил новоизбранного президента Дональда Трампа о том, что Россия может не выполнять свои обещания, а также предупредил о последствиях расторжения ядерной сделки с Ираном, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Директор ЦРУ предостерег Д.Трампа относительно обещаний РФ

"Во-первых, расторжение этого соглашения, которое было заключено предыдущей администрацией было беспрецедентным. Это было бы верхом глупости", - сказал Дж.Бреннан.

Он также предупредил Д.Трампа остерегаться обещаний России, так как она может их не соблюдать.

Напомним, в своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп говорил о намерениях разорвать ядерную сделку с Ираном, а также отмечал, что США должны улучшить отношения с Россией.

Как сообщал УНН, сенат США одобрит механизм восстановления санкций против Ирана.

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