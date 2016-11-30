Директор ЦРУ предостерег Д.Трампа относительно обещаний РФ

"Во-первых, расторжение этого соглашения, которое было заключено предыдущей администрацией было беспрецедентным. Это было бы верхом глупости", - сказал Дж.Бреннан.

Он также предупредил Д.Трампа остерегаться обещаний России, так как она может их не соблюдать.

Напомним, в своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп говорил о намерениях разорвать ядерную сделку с Ираном, а также отмечал, что США должны улучшить отношения с Россией.

Как сообщал УНН, сенат США одобрит механизм восстановления санкций против Ирана.