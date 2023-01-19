Директор ЦРУ таємно був у Києві минулого тижня та говорив із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Директор ЦРУ США Уільям Бернс провів наприкінці минулого тижня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, на якій розповів про свої припущення щодо військових планів росії на найближчі тижні та місяці. Про це пише видання The Washington Post, передає УНН.
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Зеленський та його високопоставлені співробітники розвідки обговорювали, як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників американського Конгресу.
Джерела видання також розповіли, що Зеленський та його помічники пішли із зустрічі з головою ЦРУ із враженням, що підтримка Києва з боку Сполучених Штатів залишається потужною, а її надзвичайне фінансування триватиме як мінімум до липня чи серпня.
Водночас, за їхніми словами, Київ менш впевнений у перспективах ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги.
Додамо
Пентагон оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Остання допомога включає 59 бойових машин Bradley і 90 бронетранспортерів Stryker, йдеться в заяві Міністерства оборони США