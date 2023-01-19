Директор ЦРУ тайно был в Киеве на прошлой неделе и говорил с Зеленским

Детали

Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей американского Конгресса.

Источники издания также рассказали, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с главой ЦРУ с впечатлением, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов остается мощной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа.

В то же время, по их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.

Добавим

Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, говорится в заявлении Министерства обороны США