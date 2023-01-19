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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Директор ЦРУ тайно был в Киеве на прошлой неделе и говорил с Зеленским

Киев • УНН

 • 2079491 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в конце прошлой недели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, на которой рассказал о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

Директор ЦРУ тайно был в Киеве на прошлой неделе и говорил с Зеленским

Детали

Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей американского Конгресса.

Источники издания также рассказали, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с главой ЦРУ с впечатлением, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов остается мощной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа.

В то же время, по их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.

Добавим

Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, говорится в заявлении Министерства обороны США

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