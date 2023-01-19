Директор ЦРУ тайно был в Киеве на прошлой неделе и говорил с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в конце прошлой недели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, на которой рассказал о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.
Детали
Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей американского Конгресса.
Источники издания также рассказали, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с главой ЦРУ с впечатлением, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов остается мощной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа.
В то же время, по их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Добавим
Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, говорится в заявлении Министерства обороны США