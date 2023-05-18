Директор “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. “Одеський припортовий завод” долучився до “зернового коридору” у листопаді минулого року. За цей час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових, розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління-директор заводу Юрій Ковальський.
За його словами, день, коли “ОПЗ” долучилося до участі у межах підписаної Україною міжнародної угоди “Про зерновий коридор”, увійде в історію “Одеського припортового заводу”.
Цитата
“Потужність перевантажувального комплексу “ОПЗ” дозволяє вантажити значно більші обсяги продукції, але з об’єктивних причин, за період з листопада 2022 року по теперішній час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових, з яких близько 176 тисяч тонн складає кукурудза та 9 тисяч тонн, відповідно, — пшениця”, - розповів Ковальський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ
Він наголосив - для того, аби отримати дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна всіма фахівцями “Одеського припортового заводу” було проведено дуже багато роботи.
“Всі фахівці нашого заводу проводили безліч підготовчих процедур, розробляли дієві схеми з реалізації цього проєкту та в результаті отримали позитивне рішення з експертизи від контролюючих органів, що дало дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна. Дійсно, це був важливий крок для відновлення потенціалу нашого підприємства”, - повідомив директор заводу.
Додамо
Водночас, за словами Ковальського, наразі ситуація з функціонуванням зернового коридору суттєво ускладнена: через блокування росією обмежена навігація суден.
“Робота “зернового коридору” продовжує залишатися низькоефективною через блокування інспекції суден російською стороною. Інспекція проходить не кожного дня, інколи російська сторона не підтверджує жодного судна з переліку узгоджених з ООН та Туреччиною. Для здійснення Україною повноцінного експорту вирощеної продукції необхідна або нормальна робота російської сторони, або відновлення вільного судноплавства”, - резюмував він.
Нагадаємо
Вчора президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що зернову угоду продовжили ще на два місяці - до 18 липня.
Водночас українська сторона звинувачувала представників рф у тому, що що вони блокують роботу зернового коридору через саботаж інспекції суден, що заходять, або виходять з українських портів.