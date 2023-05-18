Директор “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”

ukru
Ексклюзив
07:03 • 5607 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 20535 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281176 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379277 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310924 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344755 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307977 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223547 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207019 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165581 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21529 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25122 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33477 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 32831 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31126 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400204 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542911 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575504 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572357 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10095 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208254 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379281 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177837 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168585 перегляди
Актуальне
Директор “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”

Директор “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”

Київ • УНН

 • 1233802 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. “Одеський припортовий завод” долучився до “зернового коридору” у листопаді минулого року. За цей час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових, розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління-директор заводу Юрій Ковальський.

За його словами, день, коли “ОПЗ” долучилося до участі у межах підписаної Україною міжнародної угоди “Про зерновий коридор”, увійде в історію “Одеського припортового заводу”.

Цитата

“Потужність перевантажувального комплексу “ОПЗ” дозволяє вантажити значно більші обсяги продукції, але з об’єктивних причин, за період з листопада 2022 року по теперішній час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових, з яких близько 176 тисяч тонн складає кукурудза та 9 тисяч тонн, відповідно, — пшениця”, - розповів Ковальський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ

Він наголосив - для того, аби отримати дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна всіма фахівцями “Одеського припортового заводу” було проведено дуже багато роботи.

“Всі фахівці нашого заводу проводили безліч підготовчих процедур, розробляли дієві схеми з реалізації цього проєкту та в результаті отримали позитивне рішення з експертизи від контролюючих органів, що дало дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна. Дійсно, це був важливий крок для відновлення потенціалу нашого підприємства”, - повідомив директор заводу.

Додамо

Водночас, за словами Ковальського, наразі ситуація з функціонуванням зернового коридору суттєво ускладнена: через блокування росією обмежена навігація суден.

“Робота “зернового коридору” продовжує залишатися низькоефективною через блокування інспекції суден російською стороною. Інспекція проходить не кожного дня, інколи російська сторона не підтверджує жодного судна з переліку узгоджених з ООН та Туреччиною. Для здійснення Україною повноцінного експорту вирощеної продукції необхідна або нормальна робота російської сторони, або відновлення вільного судноплавства”, - резюмував він.

Нагадаємо

Вчора президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що зернову угоду продовжили ще на два місяці - до 18 липня.

Водночас українська сторона звинувачувала представників рф у тому, що що вони блокують роботу зернового коридору через саботаж інспекції суден, що заходять, або виходять з українських портів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21