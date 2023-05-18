Директор "ОПЗ" Юрий Ковальский рассказал подробности участия завода в "зерновой сделке"

По его словам, день, когда “ОПЗ” присоединился к участию в рамках подписанного Украиной международного соглашения “О зерновом коридоре”, войдет в историю “Одесского припортового завода”.

Цитата

“Мощность перегрузочного комплекса “ОПЗ” позволяет грузить значительно большие объемы продукции, но по объективным причинам, за период с ноября 2022 года по настоящее время было отгружено около 185 тысяч тонн зерновых, из которых около 176 тысяч тонн составляет кукуруза и 9 тысяч тонн, соответственно, — пшеница”, - рассказал Ковальский.

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Он отметил - для того, чтобы получить разрешение на использование мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки зерна всеми специалистами “Одесского припортового завода” было проведено очень много работы.

“Все специалисты нашего завода проводили множество подготовительных процедур, разрабатывали действенные схемы по реализации этого проекта и в результате получили положительное решение по экспертизе от контролирующих органов, что дало разрешение на использование мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки зерна. Действительно, это был важный шаг для восстановления потенциала нашего предприятия”, - сообщил директор завода.

Добавим

В то же время, по словам Ковальского, сейчас ситуация с функционированием зернового коридора существенно осложнена: из-за блокировки россией ограничена навигация судов.

“Работа “зернового коридора” продолжает оставаться низкоэффективной из-за блокирования инспекции судов российской стороной. Инспекция проходит не каждый день, иногда российская сторона не подтверждает ни одного судна из перечня согласованных с ООН и Турцией. Для осуществления Украиной полноценного экспорта выращенной продукции необходима или нормальная работа российской стороны, или восстановление свободного судоходства”, - резюмировал он.

Напомним

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновое соглашение продлили еще на два месяца - до 18 июля.



В то же время украинская сторона обвиняла представителей рф в том, что они блокируют работу зернового коридора из-за саботажа инспекции судов, заходящих или выходящих из украинских портов.