Директор ОПЗ Парсентьєв: Головна задача - створити механізм стабільної роботи підприємств для його модернізації та виконання соціальних зобов'язань

За словами Парсентьєва, метою роботи нового керівництва ОПЗ є створення механізму стабільної роботи підприємства, який дозволить модернізувати завод, здійснювати податкові відрахування і повноцінно виконувати соціальні зобов'язання.

Новий керівник ОПЗ також зазначив, що саме модель роботи з давальцем забезпечує гарантований збут продукції, в іншому ж випадку у заводу можуть виникати касові розриви і створюються ризики його зупинки.

"Давальницька модель роботи на даний момент є найбільш реалістичним механізмом забезпечення роботи ОПЗ. Це пов'язано перш за все з боргової перевантаженістю ОПЗ і витікаючими звідси юридичними обмеженнями роботи заводу. В першу чергу існують ризики арешту продукції заводу, якщо право власності на неї буде належати не Давальці, а заводу ", - зазначив Парсентьєв.

Завдяки співпраці Одеського припортового заводу з давальцем ОПЗ зумів істотно наростити обсяги виробництва, погасити частину наявних заборгованостей, а також відновити більше 15% робочих місць з поступовим збільшенням зарплати для персоналу. За підсумками 2020 року ОПЗ встановив низку рекордів за обсягами виробництва і експорту продукції.

ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду держмайна і входить до переліку підприємств великої приватизації в 2021 році.