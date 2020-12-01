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Директор ОПЗ Парсентьев: Главная задача - создать механизм стабильной работы предприятия для его модернизации и выполнения социальных обязательств

Директор ОПЗ Парсентьев: Главная задача - создать механизм стабильной работы предприятия для его модернизации и выполнения социальных обязательств

Киев  •  УНН

 • 9136 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Назначенный на должность директора АО “Одесский припортовый завод” Николай Парсентьев поделился основными задачами, поставленными перед руководством предприятия на 2021 год, в том числе в процессе подготовки предприятия к процедуре приватизации, пишет УНН.

По словам Парсентьева, целью работы нового руководства ОПЗ является создание механизма стабильной работы предприятия, который позволит модернизировать завод, осуществлять налоговые отчисления и полноценно выполнять социальные обязательства.

Новый руководитель ОПЗ также отметил, что именно модель работы с давальцем обеспечивает гарантированный сбыт продукции, в противном же случае у завода могут возникать кассовые разрывы и создаются риски его остановки.

“Давальческая модель работы на данный момент является наиболее реалистичным механизмом обеспечения работы ОПЗ. Это связано прежде всего с долговой перегруженностью ОПЗ и вытекающими отсюда юридическими ограничениями работы завода. В первую очередь существуют риски ареста продукции завода, если право собственности на нее будет принадлежать не давальцу, а заводу”, - отметил Парсентьев.

Благодаря сотрудничеству Одесского припортового завода с давальцем ОПЗ сумел существенно нарастить объемы производства, погасить часть имеющихся задолженностей, а также восстановить более 15% рабочих мест с постепенным увеличением зарплаты для персонала. По итогам 2020 года ОПЗ установил ряд рекордов по объемам производства и экспорта продукции.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества и входит в перечень предприятий большой приватизации в 2021 году.

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