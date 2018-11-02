Директора клубу запідозрили у схилянні танцівниць до проституції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці звинувачують директора одного із розважальних клубів Києва у сутенерстві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що директор клубу схиляв працівниць до надання сексуальних послуг відвідувачам закладу. Оплата за надання таких послуг становила 200 доларів США, з яких половину дівчата віддавали адміністратору клубу, яка у подальшому передавала ці кошти директору", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, за попередньою інформацією, у протиправну діяльність було втягнуто близько 20 танцівниць закладу.
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Під час обшуків у приміщенні клубу та за місцем проживання директора закладу було виявлено та вилучено грошові кошти, чорнову бухгалтерію, а також порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.
Наразі директору та адміністратору закладу готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 303 КК України.
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