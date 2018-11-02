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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108451 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116423 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148082 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138247 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145433 просмотра

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Директора клуба заподозрили в склонении танцовщиц к проституции

Директора клуба заподозрили в склонении танцовщиц к проституции

Киев  •  УНН

 • 12819 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители обвиняют директора одного из развлекательных клубов Киева в сутенерстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, по предварительной информации, в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

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Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора заведения были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

На данный момент директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины.

Напомним, в центре Киева местная жительница организовала работу борделя, который работал под видом массажного салона.

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