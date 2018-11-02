Директора клуба заподозрили в склонении танцовщиц к проституции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители обвиняют директора одного из развлекательных клубов Киева в сутенерстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"В ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, по предварительной информации, в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции рассказали, как секс-индустрия осваивает новейшие технологии для сокрытия от закона
Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора заведения были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.
На данный момент директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины.
Напомним, в центре Киева местная жительница организовала работу борделя, который работал под видом массажного салона.