Директор харківського ТОВ відмовився платити 18 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Харкові до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах притягується директор одного із місцевих ТОВ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Прокуратура оголосила підозру 46-річному керівнику одного із ТОВ Харкова за фактом ухилення від сплати податків на суму 18 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, наразі встановлено, що протягом 2015 - 2016 років товариство ухилилося від сплати майже 18 млн грн податку на додану вартість.
За основною версією слідства, незаконна схема виглядає наступним чином. Комунальні підприємства Харкова замовляли у ТОВ товари та послуги. Товариство в свою чергу укладало договори з фіктивними фірмами, які існували виключно на папері та були створені саме з метою виведення в готівку коштів. За частину виведених коштів без сплати ПДВ купувались необхідні товари. А на баланс у комунальних підприємствах товар чи послуга поверталися за повною вартістю.
Таким чином, кожна з ланок схеми отримувала свій зиск. ТОВ збагачувалося за рахунок умисного збільшення валових витрат та використання податкового кредиту з ПДВ. Різниця у вартості товарів та послуг на папері та в реальності осідала в кишенях зацікавлених осіб.
Нагадаємо, напередодні в рамках розслідування за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем правоохоронці викрили низку суб'єктів господарювання міста, які через раніше створений ними так званий "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради.
За санкцією суду було проведено 16 обшуків (6 - в офісних приміщеннях ТОВ, 10 - за місцем мешкання керівників підприємств).
За попередніми даними тіньовий обіг "конвертаційного центру" становив понад 200 млн грн.
Наразі на розгляді судів знаходяться 3 кримінальні провадження щодо учасників "конвертаційного центру" за фактом фіктивного підприємництва.
Як повідомляв УНН, британська парламентська комісія запропонувала боротися з недостовірними новинами за допомогою додаткових податків.