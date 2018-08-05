Директор харьковского ООО отказался платить 18 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Харькове к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах привлекается директор одного из местных ООО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Прокуратура объявила подозрение 46-летнему руководителю одного из ООО Харькова по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 18 млн грн", - говорится в сообщении.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, установлено, что в течение 2015 - 2016 годов общество уклонилось от уплаты почти 18 млн грн налога на добавленную стоимость.
По основной версии следствия, незаконная схема выглядит следующим образом. Коммунальные предприятия Харькова заказывали в ООО товары и услуги. Общество в свою очередь заключало договоры с фиктивными фирмами, которые существовали только на бумаге и были созданы именно с целью выведения в наличные средств. За часть выведенных средств без уплаты НДС покупались необходимые товары. А на баланс в коммунальных предприятиях товар или услуга возвращались по полной стоимости.
Таким образом, каждое из звеньев схемы получала свою выгоду. ООО обогащалось за счет умышленного увеличения валовых расходов и использования налогового кредита по НДС. Разница в стоимости товаров и услуг на бумаге и в реальности оседала в карманах заинтересованных лиц.
Напомним, накануне в рамках расследования по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением правоохранители разоблачили ряд субъектов хозяйствования города, которые с помощью ранее созданного ими так называемого "конвертационного центра" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий городского совета.
С санкции суда было проведено 16 обысков (6 - в офисных помещениях ООО, 10 - по месту жительства руководителей предприятий).
По предварительным данным теневой оборот "конвертационного центра" составил более 200 млн грн.
Сейчас на рассмотрении судов находятся 3 уголовных производства в отношении участников "конвертационного центра" по факту фиктивного предпринимательства.
Как сообщал УНН, британская парламентская комиссия предложила бороться с недостоверными новостями с помощью дополнительных налогов.