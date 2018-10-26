Директор ФБР не виключив, що решту посилок з бомбами в США ще не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Влада США затримала за підозрою в причетності до відправлення посилок з саморобними вибуховими пристроями американця Сізара Сейака. Це підтвердив у п’ятницю директор ФБР Крістофер Рей. Він також не виключає, що якісь з посилок з саморобними вибуховими пристроями в країні поки що не перехоплені. Про це він заявив в п’ятницю під час виступу у Вашингтоні, трансляція велася на сайті Мін’юсту США, повідомляє УНН.
“Ми заарештували Сизара Сейака в зв’язку з цим розслідуванням”, — сказав він. “Сьогоднішній арешт не означає, що небезпеки більше немає”, — додав Рей. Він допустив, що “якісь посилки зараз в дорозі”. Голова бюро закликав громадськість проявити пильність.
За словами директора ФБР, владі відомо про відправку підозрюваним 13 саморобних вибухових пристроїв. Як він підкреслив, в їх числі “не було муляжів”.
“Всього було розіслано 13 посилок з вибуховими пристроями, — зазначив він. — У кожному з пакетів містилася трубка приблизно 6 дюймів (14,24 см) в довжину, годинник, батарея, проводи й вибуховий матеріал”. Директор ФБР пояснив, що мова йде про матеріал, який “при впливі температури може становити небезпеку”, але не уточнив, про яку саме вибухову речовину йдеться.
“Ми продовжуємо вивчати питання про те, чи є виявлені пристрої діючими вибуховими пристроями, — зазначив він. — Але очевидно, що в них міститься матеріал, який може становити небезпеку”.
Всі виявлені пристрої, додав він, були доставлені в лабораторію ФБР в Куонтіко в околицях Вашингтона. “Першим було обстежено пакет, спрямований на адресу колишнього президента США Барака Обами, а також пакет, виявлений в Вашингтоні і адресований члену Палати представників Конгресу США Максін Уотерс”, — повідомив він.
Нагадуємо, затриманому у справі про розсилку бомб в США загрожує до 58 років в’язниці.