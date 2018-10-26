Директор ФБР не виключив, що решту посилок з бомбами в США ще не знайшли

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Влада США затримала за підозрою в причетності до відправлення посилок з саморобними вибуховими пристроями американця Сізара Сейака. Це підтвердив у п’ятницю директор ФБР Крістофер Рей. Він також не виключає, що якісь з посилок з саморобними вибуховими пристроями в країні поки що не перехоплені. Про це він заявив в п’ятницю під час виступу у Вашингтоні, трансляція велася на сайті Мін’юсту США, повідомляє УНН.