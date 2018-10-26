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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108447 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Директор ФБР не исключил, что остальные посылки с бомбами в США еще не нашли

Директор ФБР не исключил, что остальные посылки с бомбами в США еще не нашли

Киев  •  УНН

 • 7390 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Власти США задержали по подозрению в причастности к отправке посылок с самодельными взрывными устройствами американца Сизара Сэйака. Это подтвердил в пятницу директор ФБР Кристофер Рей. Он также не исключает, что какие-то из посылок с самодельными взрывными устройствами в стране пока еще не перехвачены. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Вашингтоне, трансляция велась на сайте минюста США, сообщает УНН.

“Мы арестовали Сизара Сэйака в связи с этим расследованием”, — сказал он. “Сегодняшний арест не означает, что опасности больше нет”, — добавил Рей.

“Сегодняшний арест не означает, что опасности больше нет”, — сказал Рей. Он допустил, что “какие-то посылки сейчас в пути”. Глава бюро призвал общественность проявить бдительность.

По словам директора ФБР, властям известно об отправке подозреваемым 13 самодельных взрывных устройств. Как он подчеркнул, в их числе “не было муляжей”.

“Всего было разослано 13 посылок со взрывными устройствами, — отметил он. — В каждом из пакетов содержалась трубка примерно 6 дюймов (14,24 см) в длину, часы, батарея, провода и взрывчатый материал”. Директор ФБР пояснил, что речь идет о материале, который “при воздействии температуры может представлять опасность”, но не уточнил, о каком именно взрывчатом веществе идет речь.

“Мы продолжаем изучать вопрос о том, являются ли обнаруженные устройства действующими взрывными устройствам, — отметил он. — Но очевидно, что в них содержится материал, который может представлять опасность”.

Все обнаруженные устройства, добавил он, были доставлены в лабораторию ФБР в Куонтико в окрестностях Вашингтона. “Первым были обследован пакет, направленный в адрес бывшего президента США Барака Обамы, а также пакет, обнаруженный в Вашингтоне и адресованный члену Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс”, — сообщил он.

Напоминаем, задержанному по делу о рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы.

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