Директор ФБР не исключил, что остальные посылки с бомбами в США еще не нашли

КИЕВ. 27 октября. УНН. Власти США задержали по подозрению в причастности к отправке посылок с самодельными взрывными устройствами американца Сизара Сэйака. Это подтвердил в пятницу директор ФБР Кристофер Рей. Он также не исключает, что какие-то из посылок с самодельными взрывными устройствами в стране пока еще не перехвачены. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Вашингтоне, трансляция велась на сайте минюста США, сообщает УНН.