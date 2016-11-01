Директор британської контррозвідки назвав РФ загрозою для Великобританії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Директор британської контррозвідки Ендрю Паркер заявив, що Росія просуває свою політику за кордоном “все більш агресивними методами, включаючи пропаганду, шпигунство, підривну діяльність і кібератаки”, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Вона використовує цілий ряд державних органів, щоб просувати свою зовнішню політику за кордоном дедалі агресивнішими методами, включаючи пропаганду, шпигунство, підривну діяльність і кібератаки. Росія сьогодні діє по всій Європі і в Великобританії”, — сказав Е.Паркер.
Також від згадав про дії РФ, які порушують норми міжнародного права.
“Росія, вочевидь, все більше протиставляє себе Заходу і, судячи з усього, діє відповідно. Ви можете побачити це за її діями в Україні та в Сирії. Але є великий обсяг роботи, який знаходиться поза полем зору разом з кіберзагрозами. Росія була прихованою загрозою протягом десятиліть”, — зазначив Е.Паркер.
Як повідомляв УНН, Російська федерація зменшила кількість працівників свого посольства в Британії через проблеми з отриманням віз.