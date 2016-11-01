Директор британской контрразведки назвал РФ угрозой для Великобритании

"Она использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки. Россия сегодня действует по всей Европе и в Великобритании", - сказал Э.Паркер.

Также от упомянул о действиях РФ, нарушающих нормы международного права.

"Россия, очевидно, все больше противопоставляет себя Западу и, судя по всему, действует соответственно. Вы можете увидеть это по ее действиям в Украине и в Сирии. Но есть большой объем работы, который находится вне поля зрения вместе с киберугрозами. Россия была скрытой угрозой в течение десятилетий", - отметил Э.Паркер.

Как сообщал УНН, Российская Федерация уменьшила количество работников своего посольства в Великобритании из-за проблем с получением виз.