Директор британской контрразведки назвал РФ угрозой для Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Директор британской контрразведки Эндрю Паркер заявил, что Россия продвигает свою политику за рубежом "все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Она использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки. Россия сегодня действует по всей Европе и в Великобритании", - сказал Э.Паркер.
Также от упомянул о действиях РФ, нарушающих нормы международного права.
"Россия, очевидно, все больше противопоставляет себя Западу и, судя по всему, действует соответственно. Вы можете увидеть это по ее действиям в Украине и в Сирии. Но есть большой объем работы, который находится вне поля зрения вместе с киберугрозами. Россия была скрытой угрозой в течение десятилетий", - отметил Э.Паркер.
Как сообщал УНН, Российская Федерация уменьшила количество работников своего посольства в Великобритании из-за проблем с получением виз.