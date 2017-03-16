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“Діпромісто” затвердило чисельність мешканців одного з найбільших житлових комплексів України

“Діпромісто” затвердило чисельність мешканців одного з найбільших житлових комплексів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. ДП “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” затвердив чисельність та щільність населення одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари), повідомляє УНН з посиланням на відповідний протокол.

За даними експертів провідної в галузі будівництва проектної організації, чисельність мешканців нового житлового комплексу складе орієнтовно 17,5 тисяч осіб, що не перевищує відповідні показники згідно з нормами ДБН.

“Розрахункова чисельність мешканців згідно містобудівного розрахунку складе орієнтовно 17,56 тис.осіб, щільність населення — 324 люд/га, середня поверховість житла — 7 поверхів, що відповідає затвердженому ДПТ (детальний план території — ред) і не перевищує максимального показника щільності населення житлового кварталу (мікрорайону) — 450 осіб/га по ДБН 360-92**.

Крім цього, аналіз організації прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків (які включають озеленення, майданчики для відпочинку дорослого населення, дитячих ігор, занять фізкультурою, автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, тощо) показав, що показник площі ділянки будинків на 1 мешканця складає 26,7 м²/люд і перевищує мінімальний розрахунковий показник площі ділянки окремого будинку на 1 мешканця для 6-8-поверхової забудови — 15,3-13,8 м² (ДБН 360-92**, п.3.8*, примітка 1). Таким чином, розміщення житлових будинків з елементами обслуговування за техніко-економічними показниками відповідно до розробленого проекту не порушує ДБН”, — констатували у “Діпромісто”.

Крім того, проект скандинавського містечка дотримав усі необхідні норми щодо озеленення території, дещо навіть збільшивши площу зелених насаджень, наголосили в організації.

Нагадаємо, ЖК Scandia — новий житловий комплекс у Броварах, що претендує на звання одного з найбільших в Україні. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків з розвинутою інфраструктурою, включаючи транспортну розв’язку та парк з озером.

Довідка УНН: Діпромісто — один з провідних науково-дослідних і проектних інститутів у галузі планування територій та населених пунктів в Україні, створений у 1930 році. Є державним підприємством, що відноситься до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Діяльність Інституту “Діпромісто” направлена на наукове забезпечення виконання проектних і вишукувальних робіт у сфері містобудування та архітектури, створення нормативної та методичної бази для здійснення планування і забудови території, а також розроблення містобудівної документації населених пунктів, регіонів і країни в цілому, проектної документації з цивільного будівництва та ландшафтної архітектури, створення і впровадження геоінформаційних систем підтримки рішень у сфері містобудування, у тому числі автоматизованих систем містобудівного кадастру, проведення робіт із землеустрою, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері містобудування.

Інститут визначено базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві (Наказ Мінрегіону України від 3.05.2012 № 190), що передбачає здійснення науково-технічного, дослідного, нормативно-методичного та інформаційного забезпечення з питань планування і забудови територій та населених пунктів, а також забезпечення функціонування технічного комітету стандартизації “Планування територій та населених пунктів” (ТК 314), створеного на базі ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю. М. Білоконя згідно з наказом Мінрегіону України від 21.02.2012, № 73.

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