"Гипроград" утвердил численность жителей одного из крупнейших жилых комплексов Украины

По данным экспертов ведущей в области строительства проектной организации, численность жителей нового жилого комплекса составит ориентировочно 17,5 тыс человек, что не превышает соответствующие показатели в соответствии с нормами ГСН.

"Расчетная численность жителей согласно градостроительного расчета составит ориентировочно 17,56 тыс.человек, плотность населения - 324 чел / га, средняя этажность жилья - 7 этажей, что соответствует утвержденному ДПТ (детальный план территории - ред) и не превышает максимального показателя плотности населения жилого квартала (микрорайона) - 450 человек / га по ГСН 360-92 **.

Кроме этого, анализ организации придомовых территорий многоквартирных жилых домов (которые включают озеленение, площадки для отдыха взрослого населения, детских игр, занятий физкультурой, автостоянки для временного хранения автомобилей и т.д.) показал, что показатель площади участка домов на 1 жителя составляет 26,7 м² / чел и превышает минимальный расчетный показатель площади участка отдельного дома на 1 жителя для 6-8-этажной застройки - 15,3-13,8 м² (ГСН 360-92 **, п.3.8 * примечание 1). Таким образом, размещение жилых домов с элементами обслуживания по технико-экономическим показателям в соответствии с разработанным проекта не нарушает ГСН ", - констатировали в " Гипроград ".

Кроме того, в проекте скандинавского города соблюдены все необходимые нормы по озеленению территории, несколько даже увеличив площадь зеленых насаждений, отметили в организации.

Напомним, ЖК Scandia - новый жилой комплекс в Броварах претендует на звание одного из крупнейших в Украине. Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов с развитой инфраструктурой, включая транспортную развязку и парк с озером.

Справка УНН: Гипроград - один из ведущих научно-исследовательских и проектных институтов в области планирования территорий и населенных пунктов в Украине, созданный в 1930 году. Является государственным предприятием, относится к сфере управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Деятельность Института "Гипроград" направлена ​​на научное обеспечение выполнения проектных и изыскательских работ в сфере градостроительства и архитектуры, создание нормативной и методической базы для осуществления планирования и застройки территории, а также разработку градостроительной документации населенных пунктов, регионов и страны в целом, проектной документации по гражданскому строительству и ландшафтной архитектуре, создание и внедрение геоинформационных систем поддержки решений в области градостроительства, в том числе автоматизированных систем градостроительного кадастра, проведения работ по землеустройству, подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере градостроительства.

Институт определен базовой организацией по научно-технической деятельности в строительстве (Приказ Минрегиона Украины от 3.05.2012г. № 190), что предусматривает осуществление научно-технического, исследовательского, нормативно-методического и информационного обеспечения по вопросам планирования и застройки территорий и населенных пунктов, а также обеспечение функционирования технического комитета стандартизации "Планирование территорий и населенных пунктов" (ТК 314), созданного на базе ГП УГНИИПГ "Гипроград" имени Ю. Н. Белоконя согласно приказу Минрегиона Украины от 21.02.2012г, № 73.