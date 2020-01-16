Дипломат назвав подальші кроки України щодо розслідування авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна має залучити всіх міжнародних партнерів, включаючи Іран, до прозорого і неупередженого розслідування катастрофи літака МАУ, що трапилась минулого тижня біля Тегерану. Про це написав у своєму Facebook представник України при Європейському союзі Микола Точицький, передає УНН.
“В ЄС високо оцінюють роботу українських фахівців на місці трагедії PS752. Весь час з моменту катастрофи Україна перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами”, — написав Точицький.
Він нагадав, що сьогодні в Лондоні проходить важлива зустріч міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану для координації зусиль у забезпеченні належного розслідування обставин катастрофи у Тегерані.
“Наше суспільство та мільйони людей в усьому світі вшановують невинних жертв цієї страшної трагедії та вимагають відповідей. Надалі ми маємо:
1. Залучити всіх міжнародних партнерів, включаючи Іран, до прозорого і неупередженого розслідування.
2. З’ясувати всі обставини збиття нашого літака, причини, знайти винуватців та притягнути винних до відповідальності.
3. Зробити висновки. Удосконалити режими міжнародної авіаційної безпеки цивільної авіації та упередити повторення таких трагедій у майбутньому”, — зазначив дипломат.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.