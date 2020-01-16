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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Дипломат назвал дальнейшие шаги Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране

Киев • УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина должна привлечь всех международных партнеров, включая Иран, к прозрачному и беспристрастному расследованию катастрофы самолета МАУ, что произошло на прошлой неделе возле Тегерана. Об этом написал в своем Facebook представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, передает УНН.

Дипломат назвал дальнейшие шаги Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране

"В ЕС высоко оценивают работу украинских специалистов на месте трагедии PS752. Все время с момента катастрофы Украина находится в постоянном контакте с европейскими партнерами", - написал Точицкий.

Он напомнил, что сегодня в Лондоне проходит важная встреча министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана для координации усилий в обеспечении надлежащего расследования обстоятельств катастрофы в Тегеране.

"Наше общество и миллионы людей во всем мире вспоминают невинных жертв этой страшной трагедии и требуют ответов. В дальнейшем мы должны:

1. Привлечь всех международных партнеров, включая Иран, к прозрачному и беспристрастному расследованию.

2. Выяснить все обстоятельства сбивания нашего самолета, причины, найти виновников и привлечь виновных к ответственности.

3. Сделать выводы. Усовершенствовать режимы международной авиационной безопасности гражданской авиации и предотвратить повторение таких трагедий в будущем", - отметил дипломат.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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