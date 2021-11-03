Дипломат: членство України в НАТО можливе через 10 років

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“Я вважаю, що членство в НАТО вже в найближчі десять років, тобто до 2030 року, є більш ніж реалістичним. Вступ же України в ЄС протягом 15 років здається нам не тільки можливим, але і вкрай необхідним", - заявив Мельник.

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За словами посла, для інтеграції України в Євросоюзі існує угода про асоціацію, і Національний план з її імплементації за майже 2000 критеріїв, обидва з яких виконані більш ніж на 50%.

Однак ключову роль до набуття членства в євроатлантичних структурах відіграє Берлін, підкреслив посол. На думку Мельника, одна пропозиція в коаліційній угоді нового федерального уряду про те, що Німеччина закріплює перспективу членства України в ЄС і НАТО, стала б справжнім геополітичним проривом.

Таке рішення мало б наслідки для зміцнення миру в Європі, які перевершили б усі санкції проти Росії.

При цьому, Мельник вважає, що Німеччину лякає "червона лінія" щодо членства України в НАТО, яку провів президент Росії Володимир Путін.

Офіційний Київ, на думку посла, відчуває "дуже гіркий присмак від того, що Берлін геополітично залишив нас напризволяще".

Дипломат торкнувся питання газопроводу "Північний потік-2", оскільки мова йде про безпеку України. У той же час, на думку Мельника, Кремль радує те, що Україна, незважаючи на зближення із Заходом, не має перспективи вступу в ЄС і членства в НАТО.

Додамо

Як повідомляв УНН, у НАТО розвіяли топ-5 міфів про Альянс. Один з головних полягає в тому, що Україна "не отримає членство".

Союзники по НАТО вітають прагнення України вступити в НАТО і підтримують рішення, прийняте на саміті в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом Північноатлантичного союзу.

"Рішення щодо членства в НАТО приймаються кожним індивідуальним заявником і 30 країнами-членами НАТО. Росія не має права втручатися і не може накласти вето на такий процес", — підкреслили в Альянсі.

У НАТО також підкреслили, що відкидають будь-яку ідею про сфери впливу в Європі - вони "є частиною історії і повинні залишатися частиною історії".