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Дипломат: членство Украины в НАТО возможно через 10 лет

Киев • УНН

 • 20223 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что членство нашего государства в Североатлантическом альянсе возможно через 10 лет, в то время, как стать членом Европейского Союза Украина сможет через 15 лет. Об этом посол рассказал в интервью немецкой редакционной сети RND, передает УНН.

Дипломат: членство Украины в НАТО возможно через 10 лет

Цитата

“Я считаю, что членство в НАТО уже в ближайшие десять лет, то есть к 2030 году, является более чем реалистичным. Вступление же Украины в ЕС в течение 15 лет кажется нам не только возможным, но и крайне необходимым”, - заявил Мельник.

Детали

По словам посла, для интеграции Украины в Евросоюзе существует Соглашение об ассоциации, и национальный план по его имплементации по почти 2000 критериев, оба из которых выполнены более чем на 50%.

Однако ключевую роль к приобретению членства в евроатлантических структурах играет Берлин, подчеркнул посол. По мнению Мельника, одно предложение в коалиционном соглашении нового федерального правительства о том, что Германия закрепляет перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, стало бы настоящим геополитическим прорывом.

Такое решение имело бы последствия для укрепления мира в Европе, которые превзошли бы все санкции против России.
При этом, Мельник считает, что Германию пугает "красная линия" относительно членства Украины в НАТО, которую провел президент России Владимир Путин.

Официальный Киев, по мнению посла, ощущает “очень горький привкус от того, что Берлин геополитически оставил нас на произвол судьбы”.

Дипломат коснулся вопроса газопровода “Северный поток-2”, поскольку речь идет о безопасности Украины. В то же время, по мнению Мельника, Кремль радует то, что Украина, несмотря на сближение с Западом, не имеет перспективы вступления в ЕС и членства в НАТО.

Добавим

Как сообщал УНН, в НАТО развеяли топ-5 мифов об Альянсе. Один из главных заключается в том, что Украина "не получит членство".

Союзники по НАТО приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и поддерживают решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Североатлантического союза.

“Решения относительно членства в НАТО принимаются каждым индивидуальным заявителем и 30 странами-членами НАТО. Россия не имеет права вмешиваться и не может наложить вето на такой процесс”, — подчеркнули в Альянсе.

В НАТО также подчеркнули, что отвергают любую идею о сферах влияния в Европе — они “являются частью истории и должны оставаться частью истории”.

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