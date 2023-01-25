Dior презентував нове взуття, що надруковане 3D-принтером: з'явились фото

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Dior докладно розповів про чоловічі дербі з осінньо-зимового показу 2023, що відбувся у Парижі. Дім презентував туфлі, котрі надрукували на 3D-принтері. Розробником та автором продукту є головний дизайнер взуття бренду Тібо Деніс. Нещодавно він опублікував фото результату своєї роботи на власній Instagram-сторінці.

Чоловічі дербі практично повністю виготовлені з 3D-плетіння, яке трохи нагадує підошви кросівок Adidas Futurecraft 4D. Дизайн продукту оновлений: шнурування розмістили над глянцевими чорними шкіряними язичками, а в середині черевики мають безшнуровий дизайн із вставкою на п’яті, котра вдосконалена для легшого взування. Також на фото показали взуття такого ж виробництва, але без шнурівок. Того ж дня були представлені кросівки Botter і Reebok, натхненні 3D-друком.

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Додамо

Картини української мисткині Олесі Трофименко стали оздобленням під час показу нової колекції Dior на Тижні моди у Парижі.

Відомо, що власне на цей показ Dior запросили російську продюсерку Яну Рудковську. Вона безперешкодно відвідала Тиждень моди у Парижі. Крім того, бренд подарував їй сумку. Світлини та відео з показу росіянка опублікувала у своєму Telegram.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 15 січня ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян росії, серед них і Рудковська.