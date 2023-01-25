Dior представил новую обувь, напечатанную 3D-принтером: появились фото

Детали

Dior подробно рассказал о мужских дерби с осенне-зимнего показа 2023, который состоялся в Париже. Дом представил туфли, которые напечатали на 3D-принтере. Разработчиком и автором продукта является главный дизайнер обуви бренда Тибо Денис. Недавно он опубликовал фото результата своей работы на собственной Instagram-странице.

Мужские дерби практически полностью изготовлены из 3D-плетения, которое немного напоминает подошвы кроссовок Adidas Futurecraft 4D. Дизайн продукта обновлен: шнуровку разместили над глянцевыми черными кожаными язычками, а в середине ботинки имеют бесшнуровый дизайн со вставкой на пятке, которая усовершенствована для более легкого обувания. Также на фото показали обувь такого же производства, но без шнурков. В тот же день были представлены кроссовки Botter и Reebok, вдохновленные 3D-печатью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от _thibo (@_thibo)

Добавим

Картины украинской художницы Олеси Трофименко стали украшением во время показа новой коллекции Dior на Неделе моды в Париже.

Известно, что именно на этот показ Dior пригласили российского продюсера Яну Рудковскую. Она беспрепятственно посетила Неделю моды в Париже. Кроме того, бренд подарил ей сумку. Фотографии и видео с показа россиянка опубликовала в своем Telegram.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 15 января ввел в действия санкции СНБО против почти двух сотен граждан россии, среди них и Рудковская.