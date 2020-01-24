"Динамо" здобуло розгромну звитягу на старті "Gloria Cup"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Київське "Динамо" провело свій третій контрольний матч на тренувальному зборі в Белеку. "Біло-сині" в рамках турніру "Gloria Cup" зустрілися з "Вардаром" (Північна Македонія), передає УНН.
Кияни відправили в нокдаун суперника вже у першій 10-хвилинці, забивши двічі. Буяльський отримав м’яч в центрі карної зони, і знаходячись майже ніким не прикритим поцілив під стійку воріт. Після подачі з кутового Сергій Сидорчук ударом ногою відправив м’яч від газону в сітку воріт.
Ефектний м’яч забив датчанин Дуелунд на 30-й хвилині, коли прийняв м’яч і злету відправив його у сітку. Крапку у грі поставив Назарій Русин з пенальті (87 хв) — 4:0.
Склад “Динамо” (1 тайм): 1 номер Бущан — 20. Караваєв, 19. Забарний, 44. Кадар, 17. Вівчаренко — 5. Сидорчук (К) , 6. Кадірі, 99. Дуелунд, 23. Піварич, 29. Буяльський — 9. Соль.
“Динамо” (2 тайм): 35. Нещерет — 30. Шабанов (К), 4. Попов, 16. Миколенко, 94. Кендзьора — 18. Андрієвський, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 14. Де Пена, 11. Цитаїшвілі — 43. Русин.
Відзначимо, що в турнірі також бере участь хорватський клуб “Хайдук”. Хорвати у своєму матчі обіграли “Вардар” — 3:1 і сьогодні зустрінуться з киянами. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.