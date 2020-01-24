"Динамо" одержало разгромную победу на старте "Gloria Cup"

Киевляне отправили в нокдаун соперника уже в первой 10-минутке, забив дважды. Буяльский получил мяч в центре штрафной зоны, и находясь почти никем не прикрытым попал под стойку ворот. После подачи с углового Сергей Сидорчук ударом ногой отправил мяч от газона в сетку ворот.

Эффектный мяч забил датчанин Дуелунд на 30-й минуте, когда принял мяч и взлета отправил его в сетку. Точку в игре поставил Назарий Русин с пенальти (87 мин) - 4:0.

Состав "Динамо" (1 тайм): 1 номер Бущан - 20. Караваев, 19. Забарный, 44. Кадар, 17. Вивчаренко - 5. Сидорчук (К), 6. Кадири, 99 Дуелунд, 23 Пиварич, 29. Буяльский - 9 Соль.

"Динамо" (2 тайм): 35. Нещерет - 30. Шабанов (К), 4. Попов, 16 Миколенко, 94 Кендзера - 18 Андриевский, 8. Шепелев, 10 Шапаренко, 14 Де Пена, 11. Цитаишвили - 43. Русин.

Отметим, что в турнире также принимает участие хорватский клуб "Хайдук". Хорваты в своем матче обыграли "Вардар" - 3:1 и сегодня встретятся с киевлянами. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.