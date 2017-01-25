"Динамо" зазнало поразки від австрійського ФК "Ліферінг"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В третьому товариському поєдинку на зборах в іспанській Марбельї футболісти київського "Динамо" зустрілися з одним із лідерів другого за силою чемпіонату Австрії "Ліферінгом", передає кореспондент УНН.
З перших хвилин "біло-сині" грали "без м'яча", адже австрійці захопили ініціативу та проводили більшість часу на чужій половині поля. На 22 хвилині баталії Жуніор Мораєс втратив нагоду відкрити рахунок, не перегравши голкіпера опонентів при виході віч-на-віч. Все-таки підопічні Сергія Реброва забили першими – після гри рукою гравця "Ліферінга" Андрій Ярмоленко реалізував 11-метровий удар.
Відразу після поновлення поєдинку "Ліферінг" провів гол у відповідь. Автор забитого м'ячу Хайдара. 77 хвилина зустрічі увінчалась другим взяттям воріт Артура Рудька. Наприкінці гри "динамівці" пропустили результативну контратаку і зазнали поразки - 1:3.
Стартовий склад "біло-синіх": Бущан – Тимчик, Віда, Корзун, Антунеш – Шепелєв – Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Ярмоленко – Мораес.
У другому таймі зіграли: Рудько – Морозюк, Хачеріді, Лук’янчук, Михайличенко – Рибалка – Сидорчук, Громов, Циганков, Бєсєдін – Яремчук.
Нагадаємо, що в перших двох спарингах підопічні С.Реброва здолали "Санкт-Паулі" (3:1) і "Тянцзинь Теда" (3:0).