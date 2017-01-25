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"Динамо" потерпело поражение от австрийского ФК "Лиферинг"

"Динамо" потерпело поражение от австрийского ФК "Лиферинг"

Киев • УНН

 • 15740 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В третьем товарищеском поединке на сборах в испанской Марбелье футболисты киевского "Динамо" встретились с одним из лидеров второго по силе чемпионата Австрии "Лиферингом", передает корреспондент УНН.

С первых минут "бело-синие" играли "без мяча", ведь австрийцы захватили инициативу и проводили большую часть времени на чужой половине поля. На 22 минуте баталии Жуниор Мораес потерял возможность открыть счет, не переиграв голкипера оппонентов при выходе один на один. Все-таки подопечные Сергея Реброва забили первыми - после игры рукой игрока "Лиферинга" Андрей Ярмоленко реализовал 11-метровый удар.

Сразу после возобновления поединка "Лиферинг" провел ответный гол. Автор забитого мячу Хайдара. 77 минута встречи увенчалась вторым взятием ворот Артура Рудько. В конце игры "динамовцы" пропустили результативную контратаку и потерпели поражение - 1:3.

Стартовый состав "бело-синих": Бущан - Тымчик, Вида, Корзун, Антунеш - Шепелев - Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко - Мораес.

Во втором тайме сыграли: Рудько - Морозюк, Хачериди, Лукьянчук, Михайличенко - Рыбалка - Сидорчук, Громов, Цыганков, Беседин - Яремчук.

Напомним, что в первых двух спаррингах подопечные С.Реброва одолели "Санкт-Паули" (3:1) и "Тянцзине Теда" (3:0).

Украинские Национальные Новости

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