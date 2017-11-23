Динамо зазнало мінімальної поразки від Скендербеу

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У п’ятому турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" зіграло на виїзді з албанським "Скендербеу". Про це інформує сайт столичного колективу, передає УНН.

Комбінація "біло-синіх" стала результативною на 16 хвилині - Бєсєдін після вертикального пасу Піварича з лівого флангу віддав у центр на Циганкова, той правіше на Морозюка, який увірвався до штрафного та викотив на лінію воротарського на Циганкова, і той вразив порожні ворота. Господарі поля швидко зрівняли рахунок. Лілай наважився на дальній удар, м'яч за шаленою траєкторією після рикошету влетів під поперечину воріт Бущана – 1:1.

На початку другої половини кияни пропустили двічі. На 52 хвилині Бущан перервав небезпечний навіс зі штрафного, м'яч знову підхопили албанці. Міці навісив з лівого флангу на дальню стійку, Соу виграв другий поверх та відкинув головою у центр на лінію воротарського, звідки Аденійї розстріляв ворота. Не пройшло 5-ти хвилин, як Сове вискочив на рандеву з Бущаном після вертикального пасу, обвів Георгія та відправив м'яч у порожні ворота – 3:1.

Вже в компенсований час дебютант основної команди "Динамо" Назарій Русин відквитав один гол – 3:2.

Додамо, що "Динамо" поки не змогло гарантувати собі перше місця в групі В, адже сербський "Партизан" наблизився на відстань в два очки – 10 і 8 відповідно. У заключному турі саме між цими командами пройде боротьба за перший рядок.

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