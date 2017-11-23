Динамо потерпело минимальное поражение от Скендербеу

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В пятом туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло на выезде с албанским "Скендербеу". Об этом сообщает сайт столичного коллектива, передает УНН.

Комбинация "бело-синих" стала результативной на 16 минуте - Беседин после вертикального паса Пиварича с левого фланга отдал в центр на Цыганкова, то правее на Морозюка, который ворвался в штрафную и выкатил на линию вратарской на Цыганкова, и тот поразил пустые ворота. Хозяева поля быстро сравняли счет. Лила решился на дальний удар, мяч по баснословной траектории после рикошета влетел под перекладину ворот Бущана - 1: 1.

В начале второй половины киевляне пропустили дважды. На 52 минуте Бущан прервал опасный навес со штрафного, мяч снова подхватили албанцы. Мощи навесил с левого фланга на дальнюю штангу, Соу выиграл второй этаж и отверг головой в центр на линию вратарской, откуда Аденийи расстрелял ворота. Не прошел 5-ти минут, как Сове выскочил на рандеву с БУЩАН после вертикального паса, обвел Георгия и отправил мяч в пустые ворота - 3: 1.

Уже в компенсированное время дебютант основной команды "Динамо" Назарий Русин отыграл один гол - 3: 2.

Добавим, что "Динамо" пока не смогло гарантировать себе первое место в группе В, ведь сербский "Партизан" приблизился на расстояние в два очка - 10 и 8 соответственно. В заключительном туре именно между этими командами пройдет борьба за первую строчку.

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