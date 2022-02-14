“Динамо” завоювало розгромну перемогу на зборах у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Київське “Динамо” після повернення до Туреччини на заключний етап підготовки до поновлення сезону провело контрольний матч із лідером першого дивізіону Сербії — “Інджією”, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу “біло-синіх”.
Деталі
На 32-й хвилині цілком закономірно вийшли вперед. Сидорчук на чужій половині поля оцінив ситуацію, пасом урозріз вивів до воріт Вербича, і Беньямін, незважаючи на протидію збоку захисника, пробив точно в кут — 1:0.
На останніх хвилинах “динамівці” організували два супермоменти. І якщо в першому після удару Гармаша з 20-ти метрів суперника врятувала стійка, то в іншому епізоді, коли Дубінчак протягнув м’яча з лівого флангу до штрафного майданчика та віддав пас на де Пену, Карлосу ніщо не завадило пробити точно в кут — 2:0.
Після перерви м’ячі від Ваната та Буяльського зробили рахунок непристойним — 4:0.
Доповнення
Наступним суперником “біло-синіх” 15 лютого стане казахстанський “Кайрат”.