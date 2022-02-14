“Динамо” завоевало разгромную победу на сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Киевское “Динамо” после возвращения в Турцию на заключительный этап подготовки к возобновлению сезона провело контрольный матч с лидером первого дивизиона Сербии — “Инджией”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
Детали
На 32-й минуте вполне закономерно вышли вперед. Сидорчук на чужой половине поля оценил ситуацию, пасом вразрез вывел к воротам Вербича, и Беньямин, несмотря на противодействие со стороны защитника, пробил точно в угол — 1:0.
На последних минутах динамовцы организовали два супермомента. И если в первом после удара Гармаша с 20-ти метров соперника спасла штанга, то в другом эпизоде, когда Дубинчак протащил мяч с левого фланга в штрафную и отдал пас на де Пену, Карлосу ничто не помешало пробить точно в угол — 2:0.
После перерыва мячи от Ваната и Буяльского сделали счет неприличным — 4:0.
Дополнение
Следующим соперником “бело-синих” 15 февраля станет казахстанский “Кайрат”.