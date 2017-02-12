"Динамо" з рахунком 5:0 розгромило ФК "Хебей Чайна Форчун"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38279 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 95993 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 102191 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 90248 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113465 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77893 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87509 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97060 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88595 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201478 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.6м/с
33%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16779 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 11264 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18771 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 18438 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 18260 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 102191 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201478 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353777 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 289133 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 398142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 20056 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 18043 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 90248 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24595 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29509 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

"Динамо" з рахунком 5:0 розгромило ФК "Хебей Чайна Форчун"

Київ • УНН

 • 13680 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Суперником київського “Динамо” у третьому матчі на другому підготовчому зборі в Іспанії став представник Суперліги Китаю, футбольний клуб “Хебей Чайна Форчун”, який тренує іменитий чилієць Мануель Пеллегріні, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

"Динамо" з рахунком 5:0 розгромило ФК "Хебей Чайна Форчун"

Кияни розпочали поєдинок дуже активно та агресивно, і вже на 1-й хвилині вдалося відзначитися Роману Яремчуку. Антунеш прострілив із лівого флангу, а Яремчук у дотик вдало замкнув дальню стійку. Надалі колектив Сергія Реброва продовжував володіти ініціативою, багато комбінував, граючи у короткий та середній пас, доставляючи м’яч до штрафного майданчика суперників, але до ударів по воротах певний час справа не доходила.

Нарешті, Циганков виконав кутовий, і Гармаш наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але в руки воротарю.

Хороший момент збільшити рахунок мав Циганков після вкидання з-за бокової лінії у виконанні Антунеша та дотепної загострюючої передачі Буяльського зліва, але із воротарського майданчика не зміг пробити повз голкіпера.

Після ще кількох небезпечних, але невдалих спроб збільшити рахунок вдалося Буяльському, який скористався чудовим дальнім діагональним навісом Морозюка та з району одинадцятиметрової позначки головою майстерно перекинув голкіпера — 2:0.

Після цього “Хебей Чайна Форчун” ще більше опустився до власних воріт, там їх і застав свисток на перерву.

Щойно розпочалася друга половина зустрічі, рахунок до великого ледь не довів Мораес, який рикошетом від двох стійок послав м’яч у ворота, але арбітр зафіксував у нападника офсайд. Та вже через три хвилини рахунок все ж збільшився зусиллями Яремчука: Морозюк виконав вдалу передачу справа на Гармаша, Денис відкотив м’яч на лінію воротарського майданчика, куди набігав Яремчук,який ударом у дотик оформив дубль.

Зовсім скоро простріл Гармаша адресата серед партнерів по команді не знайшов, але змусив помилитися захисника китайського клубу Ян Лу і зрізати м’яч у власні ворота. А згодом Рибалка здорово виконав кутовий, потужно пробивши під праву стійку, але м’яч влучив у каркас воріт і відскочив прямо до Мораеса, який із центру штрафного майданчика без проблем переправив його у сітку, встановивши остаточний рахунок — 5:0.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок “Динамо” проведе 13 лютого проти швейцарського ФК “Кьоніц”, початок о 17:00.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортМультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59