"Динамо" з рахунком 5:0 розгромило ФК "Хебей Чайна Форчун"

Кияни розпочали поєдинок дуже активно та агресивно, і вже на 1-й хвилині вдалося відзначитися Роману Яремчуку. Антунеш прострілив із лівого флангу, а Яремчук у дотик вдало замкнув дальню стійку. Надалі колектив Сергія Реброва продовжував володіти ініціативою, багато комбінував, граючи у короткий та середній пас, доставляючи м’яч до штрафного майданчика суперників, але до ударів по воротах певний час справа не доходила.

Нарешті, Циганков виконав кутовий, і Гармаш наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але в руки воротарю.

Хороший момент збільшити рахунок мав Циганков після вкидання з-за бокової лінії у виконанні Антунеша та дотепної загострюючої передачі Буяльського зліва, але із воротарського майданчика не зміг пробити повз голкіпера.

Після ще кількох небезпечних, але невдалих спроб збільшити рахунок вдалося Буяльському, який скористався чудовим дальнім діагональним навісом Морозюка та з району одинадцятиметрової позначки головою майстерно перекинув голкіпера — 2:0.

Після цього “Хебей Чайна Форчун” ще більше опустився до власних воріт, там їх і застав свисток на перерву.

Щойно розпочалася друга половина зустрічі, рахунок до великого ледь не довів Мораес, який рикошетом від двох стійок послав м’яч у ворота, але арбітр зафіксував у нападника офсайд. Та вже через три хвилини рахунок все ж збільшився зусиллями Яремчука: Морозюк виконав вдалу передачу справа на Гармаша, Денис відкотив м’яч на лінію воротарського майданчика, куди набігав Яремчук,який ударом у дотик оформив дубль.

Зовсім скоро простріл Гармаша адресата серед партнерів по команді не знайшов, але змусив помилитися захисника китайського клубу Ян Лу і зрізати м’яч у власні ворота. А згодом Рибалка здорово виконав кутовий, потужно пробивши під праву стійку, але м’яч влучив у каркас воріт і відскочив прямо до Мораеса, який із центру штрафного майданчика без проблем переправив його у сітку, встановивши остаточний рахунок — 5:0.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок “Динамо” проведе 13 лютого проти швейцарського ФК “Кьоніц”, початок о 17:00.