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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Динамо" со счетом 5: 0 разгромило ФК "Хэбэй Чайна Форчун"

Киев • УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Соперником киевского "Динамо" в третьем матче на втором подготовительном сборе в Испании стал представитель Суперлиги Китая, футбольный клуб "Хэбэй Чайна Форчун", который тренирует именитый чилиец Мануэль Пеллегрини, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

"Динамо" со счетом 5: 0 разгромило ФК "Хэбэй Чайна Форчун"

Киевляне начали поединок очень активно и агрессивно, и уже на 1-й минуте удалось отличиться Роману Яремчуку. Антунеша прострелил с левого фланга, а Яремчук в касание удачно замкнул дальнюю штангу. В дальнейшем коллектив Сергея Реброва продолжал владеть инициативой, много комбинировал, играя в короткий и средний пас, доставляя мяч в штрафную соперников, но до ударов по воротам определенное время дело не доходило.

Наконец, Цыганков выполнил угловой, и Гармаш решился на удар из-за пределов штрафной, но в руки вратарю.

Хороший момент увеличить счет имел Цыганков после вбрасывания из-за боковой линии в исполнении Антунеша и остроумной обостряющейся передачи Буяльского слева, но с вратарской не смог пробить мимо голкипера.

После еще нескольких опасных, но неудачных попыток увеличить счет удалось Буяльскому, который воспользовался отличным дальним диагональным навесом Морозюка и из района одиннадцатиметровой отметки головой мастерски перебросил голкипера - 2: 0.

Напомним, что свой следующий поединок "Динамо" проведет 13 февраля против швейцарского ФК "Кьониц", начало в 17:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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